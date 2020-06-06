Власти Пекина выдадут населению ваучеры на сумму $1,7 млрд для стимулирования потребления

ПЕКИН, 6 июня. /ТАСС/. Власти китайской столицы выдадут местным жителям потребительские ваучеры на общую сумму 12,2 млрд юаней (порядка $1,71 млрд) для стимулирования потребления. Эти меры являются частью "Сезона потребления", который стартовал в Пекине 6 июня и нацелен на оживление потребительских расходов после спада из-за эпидемии коронавируса.

Выдача потребительских ваучеров началась в 10:00 по местному времени (05:00 мск) через китайскую торговую онлайн-площадку JD.com ("Цзиндун"). Использовать купоны можно как в традиционных магазинах, так и в интернете для совершения покупок в сфере туризма, образования, культуры, спорта, общественного питания и других отраслей. Выдача ваучеров будет осуществляться в четыре этапа: 6, 13, 20 и 27 июня. Каждый купон действителен в течение 14 дней.

Церемония открытия "Сезона потребления" состоялась 6 июня на туристической улице Ванфуцзин в центре китайской столицы. Он продлится до октября текущего года. По данным информационного портала "Пэнпай", в его рамках запланировано более 400 мероприятий как оффлайн, так и онлайн.

Как заявил ранее на пресс-конференции глава управления коммерции Пекина Янь Лиган, "эпидемия коронавируса нанесла серьезный удар по потребительскому сектору города". "Предстоящие мероприятия по стимулированию потребления [проведение "Сезона потребления"] будут не только содействовать оживлению торговли после вспышки заболевания, но и повысят уровень доверия со стороны потребителя", - цитирует его слова агентство Синьхуа.

По данным Государственного статистического управления КНР, объем розничных продаж потребительских товаров в Китае в январе-апреле текущего года составил 10,67 трлн юаней (около $1,5 трлн по курсу на момент публикации данных), что на 16,2% меньше в годовом выражении. В Пекине показатель по итогам четырех месяцев снизился на 20,4% по сравнению с прошлым годом, до 369,34 млрд юаней (порядка $51,93 млрд).

Вместе с тем, наблюдалось увеличение объема реализации товаров через интернет: для Китая показатель по итогам января-апреля вырос на 1,7%, до 3,06 трлн юаней ($432 млрд). В Пекине зафиксирован рост на 17,8%, до 111,6 млрд юаней ($15,69 млрд).