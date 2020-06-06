Строительство второй очереди ДОК "Калевала" в Карелии отложено

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Начало строительства второй очереди базового предприятия по деревянному домостроению в России, деревообрабатывающего комбината (ДОК) "Калевала" в Петрозаводске, запланированное на первую половину 2020 года, из-за пандемии коронавируса решено перенести до стабилизации эпидемиологической обстановки. Об этом ТАСС сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, возглавляющий также профильную рабочую группу Госкомиссии по подготовке к празднованию столетия Карелии.

"Начало реализации инвестпроекта было запланировано на первую половину 2020 года, но, по объективным причинам, его пришлось отложить до нормализации эпидемиологической обстановки. Уверен, что дополнительный объем производства будет с успехом реализован на рынках присутствия российского предприятия. Уже есть предварительные договоренности с покупателями", - сказал он.

Решение о строительстве второй очереди производства плит OSB уже приняли в руководстве предприятия. Это позволит увеличить выпуск продукции с 300 до 550 тыс. куб. м ориентировано-стружечных плит в год. "Инвестиционная фаза составит всего 16 месяцев - такой короткий срок обусловлен большим заделом, созданным при строительстве первой очереди", - отметил глава Минпромторга.

В 2019 году во время визита на ДОК "Калевала" полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана сообщалось, что ориентировочная сумма, необходимая для запуска второй очереди предприятия, составляет 3,2 млрд рублей. Комбинат уже вложил в оборудование для второй очереди собственные средства, также инвестиционную поддержку ему оказывал АО "Чешский экспортный банк".

ДОК "Калевала" является одним из крупнейших отечественных производителей ориентировано-стружечных плит. Инвестиционный проект стартовал в июне 2010 года. Его реализация рассчитана до 2024 года. Проект был включен в стратегию развития Северо-Западного Федерального округа и программу социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2020 года, а также в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Последнее позволило комбинату получить в аренду лесные участки на территории Калевальского, Муезерского и Прионежского районов Карелии, минуя процедуру аукционов.

8 июня 2020 года Карелия отметит 100-летие республики. Подготовка к юбилею велась при поддержке Госкомиссии под председательством секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева. Государственная комиссия была создана указом президента РФ Владимира Путина в 2013 году. Работа этой структуры направлена на формирование условий для опережающего социально-экономического развития Карелии, повышение уровня и качества жизни населения региона, в том числе путем создания благоприятного инвестиционного климата и развития государственно-частного партнерства.

Производство щебня вернулось к докризисному уровню

Работа госкомиссии помогла восстановить объем производства щебня в республике на докризисном уровне 2013 года. В 2019 году он достиг 18,4 млн кубометров.

"Благодаря слаженной работе участников Госкомиссии удалось переломить кризисную ситуацию в нерудной отрасли. В 2019 году объем производства карельского щебня был восстановлен до докризисного уровня 2013 года - 18,4 млн кубометров", - сказал Мантуров.

В 2019 году в Муезерском и Сегежском районе возобновили работу карьеры по добыче щебня. Вновь запустили карьер по добыче блочного камня в Кондопожском районе, а в Сортавальском и Лоухском районах начали функционировать два новых карьера. "При этом один из них (в Сортавальском районе) - это объект, реализуемый в рамках ФЦП "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года", - сказал министр.

В 2020 году правительству Карелии удалось договориться с ОАО "РЖД" о снижении стоимости железнодорожных перевозок карельского щебня в центральные регионы России за счет пуска грузовых составов из республики до станции Московского региона по короткому пути. По информации пресс-службы правительства Карелии, маршрут изменился в 2014 году из-за запуска скоростного поезда "Сапсан". Высокие тарифы на доставку камня приводили к тому, что его стоимость до 80% состояла из расходов на транспорт. Этот фактор не позволял продукту конкурировать с аналогичным на рынке ЦФО и белорусским щебнем. По оценке властей Карелии, в случае, если бы транспортный тариф в 2014 году не вырос, объем производства щебня к 2019 году был бы на 40% больше, чем на уровне 2013 года.

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