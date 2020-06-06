Кабмин непризнанного Косова отменил торговые пошлины на сербские товары

БЕЛГРАД, 6 июня. /ТАСС/. Новое косовское правительство Авдулаха Хоти отменило 100%-ные торговые пошлины на сербские товары. Об этом сообщила в субботу пресс-служба кабмина непризнанного образования.

"Новое правительство отменило решение предыдущего кабинета. [Нынешнее] решение принято в сотрудничестве с иностранными партнерами. Мы взяли на себя обязательства по устранению препятствий для продолжения диалога [Белграда и Приштины]", - говорится в документе, обнародованном пресс-службой.

Решение вступило в силу с момента публикации. Ранее Белград неоднократно заявлял, что переговоры с Приштиной могут быть продолжены только после отмены торговых пошлин.

В ноябре 2018 года Приштина ввела пошлины в размере 10% на сербские товары, что вызвало резкую реакцию Белграда. После этого непризнанная республика увеличила пошлины на товары из Сербии, а также Боснии и Герцеговины еще на 100%, что привело к полной заморозке диалога с Белградом. Ущерб Сербии от тарифов превышает €1 млн в день. Изначально пошлины являлись ответом на неудачную попытку вступления Приштины в Интерпол, которая провалилась благодаря усилиям Белграда.

Сербский автономный край Косово и Метохия объявил о независимости в одностороннем порядке в феврале 2008 года. Самопровозглашенную республику, по версии Сербии, не признали 95 государств. В их число входят Россия, Израиль, Индия, Китай, а также пять стран - членов Евросоюза.