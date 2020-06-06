В Дагестане в 2020 году проведут работы по газификации 21 населенного пункта

МАХАЧКАЛА, 6 июня. /ТАСС/. Работы по строительству семи объектов газоснабжения проведут в 2020 году в Дагестане, что, как ожидается, позволит газифицировать 21 населенный пункт, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе ООО "Газпром газораспределение Дагестан".

Семь новых объектов газоснабжения построят в Дагестане в 2020 году, планируется провести строительно-монтажные работы подводящих газораспределительных сетей общей протяженностью 49,41 км. "Реализация проекта позволит газифицировать 21 населенный пункт, 2906 домовладений, 15 котельных, а также военный городок в Хунзахском районе", - цитирует пресс-служба исполнительного директора ООО "Газпром газораспределение Дагестан" Ризвана Газимагомедова.

Как сообщили в пресс-службе, ввод новых объектов газоснабжения в эксплуатацию создаст необходимые условия для подключения к газу Гумбетовского и Хунзахского районов Дагестана, а также всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Матлас". По результатам закупочных процедур договор на проведение строительства работ заключен между ООО "Газпром межрегионгаз" и ООО "Стройгазкомплект".

"Газпром газораспределение Дагестан" обслуживает порядка 11 354,4 км газовых сетей Республики Дагестан.