Первый в России уникальный мобильный госпиталь развернут под Мурманском силами МЧС

МУРМАНСК, 6 июня. /ТАСС/. Уникальный мобильный инфекционный госпиталь развернут силами МЧС России на территории поселка Мурмаши под Мурманском в качестве резерва для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом в субботу заявил замглавы МЧС России Андрей Гурович после осмотра объекта в Мурмашах Мурманской области.

"Задача этого объекта - быстро в течение двух недель в полевых условиях развернуть и начать лечение граждан. Было выделено финансирование из резервного фонда правительства РФ, и начали этот проект воплощать в жизнь. Сегодня вы видите, он существует уже. Это впервые вообще, чтобы у нас в стране помимо самой скорости возведения объекта, здесь еще было обеспечено оснащение уникальным медицинским оборудованием. Он первый, он уникальный сделали, а дальше задача тиражировать это на всю территорию РФ", - сказал Гурович.

Территория комплекса разделена на так называемые чистую и грязную зоны, комплекс включает в себя основной медицинский корпус площадью 10,5 тыс. кв. м, состоящий из девяти блоков медицинского назначения, а также сооружений инженерно-технического обеспечения. Палатный блок рассчитан на 600 коек, есть блок реанимации и интенсивной терапии на 100 коек с малой операционной, блок диагностики с мобильным рентгенодиагностическим оборудованием, мобильный компьютерный томограф, клинико-диагностическую лабораторию, чистый блок для хранения оборудования и материалов, мобильный инсенератор для сжигания отходов повышенного класса опасности, блок дезинфекции для обеззараживания вещей, участок для временного хранения отходов. На развертывание второго госпиталя правительство РФ выделило почти 1 млрд рублей.

Осматривая объект, губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что все уникальное оборудование развернутого инфекционного госпиталя далее может быть использовано для других медицинских учреждений региона. В настоящее время главное назначение госпиталя - служить резервом на случай непредвиденного обострения ситуации и обеспечить дополнительные места для борьбы с коронавирусом в условиях пандемии.

"Риск возникновения вспышек, с учетом большого количества строительных объектов и проектов, большого количества, в том числе военнослужащих, он есть. Поэтому сейчас, получив очень быстро госпиталь с высококачественным, высокотехнологичным оборудованием, мы гораздо спокойнее себя можем чувствовать", - сказал Чибис.

О ситуации с коронавирусом

Первый мобильный госпиталь на 40 коек силами МЧС был развернут в апреле в районе поселка Белокаменка под Мурманском, где был зафиксирован очаг заражения коронавирусом среди рабочих компании "Велесстрой" на стройке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений.

По информации оперативного штаба, на утро субботы в Мурманской области выявили 50 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией составляет 3 472, 2 468 человек выздоровели и выписаны из больницы, 997 человек находятся на лечении, 7 человек умерли.