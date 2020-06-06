США полагаются на то, что нефтедобывающие страны не допустят новой дестабилизации на рынке

ВАШИНГТОН, 6 июня. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов полагаются на то, что другие нефтедобывающие страны не станут возвращаться к политике, которая могла бы помешать быстрому восстановлению мировой экономики. Об этом заявил в субботу корреспонденту ТАСС представитель американской администрации высокого ранга, комментируя сообщения о решении ОПЕК одобрить продление действующего уровня сокращения добычи нефти до конца июля.

"Лидерство президента [США Дональда] Трампа играло неотъемлемую роль для стабилизации нефтяных рынков, когда коронавирус привел к закрытию мировой экономики в апреле. Соединенные Штаты остаются привержены открытой, конкурентной и прозрачной международной торговле в сфере энергетики, которая основывается на принципах свободного рынка. Мы полагаемся на то, что остальные крупные нефтедобывающие страны не станут возвращаться к политике, которая помешает организованному и быстрому восстановлению после этой беспрецедентной ситуации в мировой экономике", - сказал он.

Ранее проект финального коммюнике с субботнего заседания стран ОПЕК, копия которого имеется в распоряжении ТАСС, был одобрен министрами. Это подтвердил ТАСС источник в ОПЕК. В самом коммюнике говорится, что продление первого этапа сокращения добычи, согласованного на май и июнь 2020 года, состоится еще на один месяц, до конца июля 2020 года.

В пятницу Трамп выразил благодарность России и Саудовской Аравии за нефтяную сделку, которая, по его словам, помогла спасти американскую энергетическую промышленность. Страны ОПЕК+ на экстренной видеоконференции 12 апреля смогли заключить соглашение о сокращении добычи нефти. Оно предусматривает совокупное снижение в мае - июне на 9,7 млн баррелей в сутки.