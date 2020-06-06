Посол РФ заявил, что проект "Северный поток - 2" будет реализован, несмотря на препоны США

ВАШИНГТОН, 6 июня. /ТАСС/. Проект строительства газопровода "Северный поток - 2" будет реализован, несмотря на все препоны со стороны США. Об этом заявил в субботу российским журналистам посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"В последние два дня опять началась волна о том, что надо ввести экономические санкции против России в отношении "Северного потока - 2". Могу сказать одно: проект будет реализован, несмотря на все препоны, которые создают для нас США", - подчеркнул он.

Законодатели-республиканцы Тед Круз (от штата Техас), Том Коттон (от штата Арканзас), Рон Джонсон (от штата Висконсин), Джон Баррассо (от штата Вайоминг) и демократ Джин Шахин (от штата Нью-Гэмпшир) 4 июня внесли на рассмотрение Сената Конгресса США законопроект о расширении санкций в отношении газопровода "Северный поток - 2". Как отмечает пресс-служба Баррассо, документ "уточняет и расширяет санкции в рамках закона об обеспечении энергетической безопасности Европы". Инициатива направлена "на блокировку завершения строительства газопровода", говорится в заявлении.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени он осуществлен на 93%.

Остановка в реализации проекта была связана с тем, что в декабре 2019 года из-за санкций США швейцарская компания Allseas ("Оллсиз"), занимающаяся укладкой труб, прекратила работы по строительству газопровода и увела свои суда. Президент России Владимир Путин заявил в январе, что до конца текущего года либо в первом квартале следующего года работа будет завершена и трубопровод запустят.