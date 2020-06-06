В Коми на развитие семейных ферм выделят более 53 млн рублей

СЫКТЫВКАР, 6 июня. /ТАСС/. Власти Республики Коми определили получателей грантовой поддержки из регионального бюджета среди фермеров. Победители конкурса получат около 70 млн рублей, рассказал в субботу врио главы региона Владимир Уйба.

"Продолжаем оказывать помощь фермерам. На днях были определены получатели гранатовой поддержки сразу по нескольким направлениям. По направлению "Агростартап" восемь победителей конкурса получат государственную поддержку в размере от 600 тыс. до 5 млн рублей, благодаря чему будет создано шесть новых фермерских хозяйств. Они займутся разведением скота мясного и молочного направления. Также появятся фермы по разведению индюков, по выращиванию и переработке малины", - рассказал Уйба в видеообращении к жителям, оно размещено на официальной странице республики во "Вконтакте".

По его словам, еще три начинающих фермера и три сельхозкооператива получат в общей сумме более 14 млн рублей и смогут направить эти деньги на техническое переоснащение своих хозяйств.

По данным Минсельхозпрода Коми, развитие семейных ферм позволит создать 15 новых рабочих мест. Так, в Усть-Вымском районе построят две фермы на 100 коров. Две фермы суммарно на 130 коров построят в Усть-Цилемском районе.