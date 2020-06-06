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Пандемия коронавируса нового типа

Мишустин подписал постановление об особенностях отмены культурных мероприятий в случае ЧС

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, касающееся отмены, замены или переноса культурных мероприятий в случае введения режима чрезвычайной ситуации (ЧС) или повышенной готовности. Документ опубликован в субботу на сайте кабмина.

"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в положение об особенностях отмены, замены либо переноса проводимого организацией исполнительских искусств или музеем зрелищного мероприятия, в том числе в части порядка и сроков возмещения стоимости билетов, абонементов и экскурсионных путевок на такие мероприятия, при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части", - говорится в документе.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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