Мишустин подписал постановление об особенностях отмены культурных мероприятий в случае ЧС

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, касающееся отмены, замены или переноса культурных мероприятий в случае введения режима чрезвычайной ситуации (ЧС) или повышенной готовности. Документ опубликован в субботу на сайте кабмина.

"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в положение об особенностях отмены, замены либо переноса проводимого организацией исполнительских искусств или музеем зрелищного мероприятия, в том числе в части порядка и сроков возмещения стоимости билетов, абонементов и экскурсионных путевок на такие мероприятия, при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части", - говорится в документе.