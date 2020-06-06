Новак: текущие параметры сделки ОПЕК+ продлили на июль для снижения рисков на рынке нефти

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Страны ОПЕК+ продлили действующие квоты по сокращению добычи нефти до конца июля, чтобы сбалансировать нефтяной рынок, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Сегодня было принято решение, чтобы те параметры, которые были на июнь, по сокращению [добычи нефти] на 9,7 млн баррелей в сутки, продлить еще на один месяц - на июль, чтобы усилить влияние сделки, чтобы рынок балансировал, и снизить риски и неопределенность", - сказал Новак.

При этом свое участие сохраняет и Мексика. "Единственное, что поменялось - [в планах на июль] было 7,7 [млн баррелей в сутки сокращение добычи], а теперь 9,7 [млн баррелей в сутки] вместе с Мексикой", - отметил министр.

Новак сообщил, что все страны ОПЕК+ подтвердили свои обязательства в рамках сделки по сокращению добычи нефти.

"Сегодня все [страны ОПЕК+] подтвердили свои обязательства по 100-процентному исполнению сделки, и эта приверженность играет огромное значение, чтобы эффект от реализации совместных действий для рынка был положительным", - сказал он.

По словам министра, худший период на рынке нефти был пройден в апреле. Сейчас рынок постепенно восстанавливается, в том числе благодаря соглашению ОПЕК+, восстановлению спроса на топливо и постепенной отмене карантинных мер.

Новак сообщил, что решение ОПЕК+ продлить действующие квоты по сокращению добычи нефти до конца июля связано с сохраняющейся неопределенностью относительно спроса на сырье и необходимостью снизить мировые запасы нефти, которые в течение нескольких месяцев увеличились на 1 млрд баррелей.

"До июля еще целый месяц, и мы должны понимать, что есть большие неопределенности по восстановлению спроса, по темпам [восстановления]. По мере увеличения автомобильных и авиационных перевозок, экономической активности, [мы приняли это решение] чтобы нивелировать эти риски, чтобы сгладить", - пояснил министр.

"Важно понимать, что за этот период - март, апрель, май - идет увеличение остатков и увеличение объема хранящейся нефти, запасов. Это огромные цифры, очень значительные - 25 млн баррелей в сутки. Представляете, какие это объемы? Увеличение составило за несколько месяцев около миллиарда баррелей. Поэтому мы должны выйти на дефицит, чтобы за счет него этот миллиард баррелей был снят", - добавил Новак.

Ситуация в России

Новак отметил, что правительство РФ и отечественные нефтяные компании приняли консолидированное решение о поддержке продления действующих квот по сокращению добычи нефти до конца июля в рамках соглашения ОПЕК+.

"Это консолидированное решение [о поддержке продления действующих квот], после всех консультаций с компаниями, правительством", - сказал он. По его словам, добыча нефти в России в этом году составит 510-520 млн тонн, этот показатель учитывает газовый конденсат.

Новак сообщил, что Россия в июне выполнит сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на 100%.

"Мы выходим на стопроцентный уровень [выполнения сделки ОПЕК+], у нас ситуация достаточно волатильная. И нам важно, чтобы в среднем по месяцу было 100%. Да, в июне мы будем выходить на полное выполнение обязательств", - сказал министр.