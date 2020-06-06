Песков считает, что соглашение ОПЕК+ положительно повлияет на стабилизацию энергорынка

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Соглашение стран ОПЕК+ окажет положительное влияние на дальнейшую стабилизацию мировых энергетических рынков. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Эти договоренности будут иметь положительный эффект для дальнейшей стабилизации энергетических рынков", - сказал он.

Ранее сообщалось, что министры стран ОПЕК+ по итогам встречи согласовали продление сокращения добычи нефти до конца июля на 9,7 млн баррелей в сутки. Кроме того, министры ОПЕК предписали странам, которые не выполнили договоренности по сокращению добычи на 100%, сделать это в течение июля - сентября.