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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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Песков считает, что соглашение ОПЕК+ положительно повлияет на стабилизацию энергорынка

Ранее министры стран ОПЕК+ согласовали продление сокращения добычи нефти до конца июля на 9,7 млн баррелей в сутки
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Соглашение стран ОПЕК+ окажет положительное влияние на дальнейшую стабилизацию мировых энергетических рынков. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Эти договоренности будут иметь положительный эффект для дальнейшей стабилизации энергетических рынков", - сказал он.

Ранее сообщалось, что министры стран ОПЕК+ по итогам встречи согласовали продление сокращения добычи нефти до конца июля на 9,7 млн баррелей в сутки. Кроме того, министры ОПЕК предписали странам, которые не выполнили договоренности по сокращению добычи на 100%, сделать это в течение июля - сентября.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичРешение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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