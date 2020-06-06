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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти

Новак сообщил, что уровень исполнения сделки ОПЕК+ в мае составил около 90%

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Страны - участники сделки ОПЕК+ выполнили соглашение в мае примерно на 90%, благодаря чему на мировом рынке воцарились позитивные настроения и цена нефти выросла до $42 за баррель, сказал министр энергетики России Александр Новак в субботу в интервью телеканалу "Россия-24" по итогам переговоров с ОПЕК.

"Точная информация появится где-то во второй половине июня, будет проведен технический комитет в рамках организации ОПЕК. Тогда мы будем иметь точные данные по всем странам. Уровень исполнения достаточно высок и близок к 90%", - заметил он.

"Учитывая, что цены находятся на уровне $40-42 за баррель марки Brent, мы видим что рынок позитивно относится к тому, что происходит. Торговля фьючерсами нефти, на мой взгляд, сегодня отражает ситуацию на рынке. Мы видим позитивное настроение, позитивные ростки спроса", - отметил он, добавив, что всем участникам нужно не допустить перегрева рынка и образования существенного дефицита.

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Новак, Александр ВалентиновичРоссияРешение ОПЕК о сокращении добычи нефти
Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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