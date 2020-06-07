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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти

Мексика не будет сокращать добычу нефти с июля

Страна не будет уменьшать объем производства в период с июля по декабрь, пояснила министр энергетики Росио Нале

МЕХИКО, 7 июня. /ТАСС/. Мексика не будет сокращать добычу нефти с июля текущего года. Об этом заявила в субботу в штате Веракрус министр энергетики страны Росио Нале, комментируя итоги состоявшегося ранее в тот же день заседания министров стран ОПЕК+ в формате видеоконференции.

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"Другие страны согласились продолжить снижать добычу в течение июля, но мы сказали, что не станем этого делать", - цитирует министра на своем сайте газета El Milenio. В апреле Мексика согласилась снизить добычу в мае и июне на 100 тыс. баррелей в сутки. Позднее в том же месяце Нале указала, что страна не будет уменьшать объем производства в период с июля по декабрь в ходе второго этапа заключенной на тот момент сделки ОПЕК+.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в пятницу сообщил, что республика не пойдет на дополнительное уменьшение добычи в рамках ОПЕК+.

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МексикаРешение ОПЕК о сокращении добычи нефтиЛопес Обрадор, Андрес Мануэль
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