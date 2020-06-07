Товарооборот России и Китая сократился на 4,3%

ПЕКИН, 7 июня. /ТАСС/. Товарооборот России и Китая по итогам первых пяти месяцев текущего года сократился на 4,3% в годовом выражении, до $40,89 млрд. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье докладе Главного таможенного управления КНР.

Как следует из документа, экспорт Китая в РФ сократился на 7,3%, до $16,95 млрд долларов. Импорт российских товаров в КНР снизился на 2,1%, до $23,95 млрд.

Общий объем внешней торговли Китая за первые пять месяцев текущего года сократился на 8% в годовом выражении, до $1,65 трлн. Объем экспорта уменьшился на 7,7%, до $884,99 млрд. Импорт составил $763,63 млрд, что на 8,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.