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Товарооборот России и Китая сократился на 4,3%

За период с января по май этот показатель снизился до $40,89 млрд

ПЕКИН, 7 июня. /ТАСС/. Товарооборот России и Китая по итогам первых пяти месяцев текущего года сократился на 4,3% в годовом выражении, до $40,89 млрд. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье докладе Главного таможенного управления КНР.

Как следует из документа, экспорт Китая в РФ сократился на 7,3%, до $16,95 млрд долларов. Импорт российских товаров в КНР снизился на 2,1%, до $23,95 млрд.

Общий объем внешней торговли Китая за первые пять месяцев текущего года сократился на 8% в годовом выражении, до $1,65 трлн. Объем экспорта уменьшился на 7,7%, до $884,99 млрд. Импорт составил $763,63 млрд, что на 8,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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