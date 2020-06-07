В ТПП заявили, что качество продукции фермеров в России может упасть

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Качество продукции, производимой фермерами в России, может пострадать из-за последствий пандемии коронавируса, так как аграрии вынуждены снижать затраты для того, чтобы выдержать конкуренции с крупными производителями в условиях сокращения сбыта. Такое мнение высказал в воскресенье ТАСС глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин.

7 июня отмечается Всемирный день безопасности пищевых продуктов, учрежденный Генассамблеей ООН для привлечения внимания к проблемам здорового питания населения и качеству производимых товаров.

"За истекший апрель торговля продовольствием в России упала на 9,3%, а ведь почти две трети ее объема приходится на средние и малые предприятия. По оценкам экспертов и самих участников отрасли, от 20% до 50% этих бизнесов могут не пережить пандемию. А это значит, что количество каналов сбыта продукции малых и средних производителей сократится", - отметил Катырин.

Он считает, что это напрямую связано с темой качества и безопасности продуктов. "Фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели, самозанятые и другие представители малого и среднего бизнеса просто не могут соревноваться с крупными перерабатывающими предприятиями по отпускной цене своей продукции и в силу этого не могут встать на полку крупных федеральных сетей. У них остается только один путь - снижение затрат, ручного труда, правильных ингредиентов. А это значит потерю качества", - отметил Катырин. Он заметил, что менее качественный товар может портиться быстрее, что может нести риски безопасности такой продукции.

Вторая проблема, по его словам, связана со снижением доходов населения. Он привел данные Food Index, по которым доля расходов семей в РФ на продовольствие выросла до 46%, что выше, чем в прошлом году (31,4%). "По методике ООН, если семья тратит на еду более 40-50% всех доходов, то она относится уже к списку стран "ниже среднего уровня жизни". То есть мы сегодня выпали из предыдущего списка "среднего уровня жизни". И это произошло не случайно, ведь, по официальным данным Росстата, в апреле реально располагаемые доходы населения упали на 28,5%. А в мае, со всеми выходными и рабочими "нерабочими" днями, этот показатель будет еще хуже", - опасается Катырин.

В связи с этим ТПП предлагает государству ввести адресную продовольственную поддержку населения. "Со своей стороны ТПП будет продолжать внимательнейшим образом мониторить вопросы доходов, спроса, цен, качества и безопасности продовольствия исходя из интересов как населения страны, так и производителей пищевой продукции", - добавил Катырин.

Мнения экспертов

Еще одной угрозой безопасности продовольственной продукции является производство контрафакта, сказал ТАСС председатель совета ТПП России по развитию потребительского рынка Александр Борисов. Он призвал правоохранительные органы усилить борьбу с нелегальными производителями.

Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ сказал ТАСС, что России следует гордиться показателем смертности от пищевых отравлений, который гораздо ниже других стран. Например, в 2018 году, по данным Росстата, пищевые отравления стали причиной смерти 262 человек.

"Этим фактом можно гордиться, его надо активно противопоставлять фейковым публикациям, которые внушают потребителям убеждение в опасности едва ли не всего, что находится на полках продовольственных магазинов. Но одновременно важно рассказывать и показывать потребителям, как производится, перевозится и хранится то, что они едят и чем кормят своих детей", - отметил он.

Шелищ добавил, что Всемирный день безопасности пищевых продуктов "призван привлечь внимание изготовителей, дистрибьютеров и розничных продавцов к их ответственности, а также убедить потребителей в оправданности их доверия к безопасности предлагаемых пищевых продуктов".