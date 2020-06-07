"Газпром" закупит трубы большого диаметра на рекордные 100 млрд рублей

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. ООО "Газпром Инвест" объявил тендер на поставку в 2020-2022 годах рекордной партии труб большого диаметра (ТБД) количеством порядка 1,3 млн тонн на сумму почти 100 млрд рублей. О крупнейшем заказе одним лотом сообщается в материалах, размещенных на сайте госзакупок.

На данный момент срок подведения итогов указан как 16 июня 2020 года, а предельная цена закупки обозначена в 98,402 млрд рублей. При заключении контракта "Газпром" обязуется в течение 90 дней внести 30% авансового платежа, что будет равняться примерно 33 млрд рублей. Последний крупный заказ "Газпром Инвеста" на покупку ТБД в феврале 2018 года не превышал 9 млрд рублей.

Компания-поставщик должна обеспечить гарантийные обязательства на свою продукцию сроком от 24 до 36 месяцев, а также полностью соответствовать описанным в договоре техническим нормам и рекомендациям заказчика. Поставку труб, предусмотренную на базы "Газпром Инвеста" в Ухте, Бугуруслане, Рыздвяном и Романово, планируется осуществить в период с 30 марта 2020 по 31 декабря 2022 года.