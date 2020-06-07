Решетников сообщил, что заявки на кредиты под 2% за неделю составили 30% лимита программы

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Предприятия уже подали заявки, в сумме составляющие 30% от лимита запущенной 1 июня программы поддержки занятости для предприятий из пострадавших отраслей и социально ориентированных некоммерческих организаций. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в интервью передаче "Вести недели" на телеканале "Россия-1" .

"С 1 июня эта программа запущена, на нее очень большой спрос, вот буквально за неделю уже 30% лимита, уже не банками, а самими предприятиями заявлено", - сказал он.

Министр добавил, что это "признак того, что попали в цель, что предприятия реально планируют сохранять занятость".

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил запустить специальную программу поддержки занятости для предприятий из пострадавших отраслей и социально ориентированных некоммерческих организаций. Кредит будет выдаваться в размере одного МРОТ на каждого работника за шесть месяцев. Ставка составит 2%, остальное субсидирует государство. Если предприятие сохранит 90% нынешних рабочих мест, кредит и проценты будут списаны. Если 80% - спишут половину.