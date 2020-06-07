Центробанк Сингапура опроверг информацию о крупных валютных переводах из Гонконга

СИНГАПУР, 7 июня. /ТАСС/. Власти Сингапура сообщили в воскресенье о росте объемов депозитов в иностранной валюте, но опровергли информацию о том, что их основным источником стали банковские переводы из Гонконга, где сохраняется нестабильная политическая ситуация.

"С начала года депозиты в иностранной валюте выросли, но в меньших объемах, чем утверждают некоторые средства массовой информации", - указывается в заявлении, распространенном Денежно-кредитным управлением Сингапура (выполняет функции Центробанка). Так, на конец апреля объем депозитов "увеличился на 20% по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем", добавили в финансовом регуляторе.

При этом, как отметили в управлении, "сообщения о том, что Гонконг стал главным источником транзакций иностранной валюты, также являются некорректными". "Увеличение валютных депозитов произошло по различным причинам, из разных источников, в том числе из внутренних, региональных, а также юрисдикций, находящихся за пределами региона", - поясняется в заявлении. При этом "ни одна страна или территория не является доминирующим направлением", говорится в нем.

Несколько дней назад информационное агентство Reuters сообщило, что только за апрель объемы депозитов в иностранной валюте нерезидентов Сингапура выросли на 44% до рекордных $44,3 млрд. По оценкам агентства, основной поток переводов пришелся на финансовые структуры Гонконга. Эксперты утверждают, что причиной тому стали сохраняющаяся политическая нестабильность в этом специальном административном районе КНР, торговые противоречия Китая и США, а также экономические последствия пандемии заболевания, вызванного коронавирусом.