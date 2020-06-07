Росприроднадзор нашел нарушения в разработке Кравцовского месторождения нефти на Балтике

ТАСС, 7 июня. Росприроднадзор выявил нарушения требований законодательства в области охраны окружающей среды в результате документарной проверки деятельности ООО "Лукойл-Калининградморнефть" в части работы ледостойкой стационарной платформы Кравцовского нефтяного месторождения на шельфе Балтийского моря в Калининградской области. Установленные нарушения могут явиться причинами негативного воздействия на окружающую среду, сообщается в воскресенье на официальном сайте ведомства.

"По результатам проверки установлены нарушения законодательства Российской Федерации о недрах, о континентальном шельфе, об охране окружающей среды, охране атмосферного воздуха, отходах производства и потребления. Разработка Кравцовского месторождения ведется с нарушением требований технического проекта разработки нефтяного месторождения на шельфе Балтийского моря, предусмотренного условиями пользования недрами к лицензии на право пользования недрами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в нарушение законодательства о континентальном шельфе "отсутствует регистрация прав на сооружения в реестре искусственных островов, а также экспертиза плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов морской ледостойкой стационарной платформы Кравцовского нефтяного месторождения". Также, по сообщению Росприроднадзора, с нарушением установленного порядка осуществляется производственный экологический контроль, целью которого является обеспечение выполнения в процессе хозяйственной деятельности мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов.

"Выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух по ряду компонентов превышает установленные нормативы, отсутствуют разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух со свечи рассеивания газов. Не соблюдаются требования к представлению полной и достоверной информации по вопросам охраны атмосферного воздуха. Установленные нарушения при осуществлении хозяйственной или иной деятельности пользователя недр могут явиться причинами негативного воздействия на окружающую среду, последствия которого могут привести к деградации естественных экологических систем, истощению природных ресурсов и иным негативным изменениям окружающей среды", - говорится в сообщении на сайте Росприроднадзора.

Ведомство сообщает, что по итогам проверки выдано предписание об устранении выявленных нарушений, принимаются меры административного воздействия в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Реакция в регионе

В группе общественных связей ООО "Лукойл-Калининградморнефть" ТАСС сообщили, что предприятие пока не получало никаких предписаний от надзорного ведомства.

Директор Атлантического отделения института океанологии им. П.П Ширшова Вадим Сивков, изучающий работу платформы Кравцовского нефтяного месторождения, высказал мнение, что претензии Росприроднадзора, вероятно, могут касаться документов. Что касается состояния окружающей среды, то на данный момент, по его словам, добыча нефти на месторождении ведется с соблюдением всех экологических норм, с применением технологии нулевого сброса. "Я занимался экологическим мониторингом программы "Лукойла" (на Балтике), мы пристально следим за состоянием акватории и побережья с начала 2000-х годов. Могу сказать, что на данный момент, никакого негативного эффекта нет и не было почти за 20 лет эксплуатации [платформы]", - сказал он ТАСС.