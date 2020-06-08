В Молдавии возобновляют работу торговые центры

КИШИНЕВ, 8 июня. /ТАСС/. Торговые центры, которые были закрыты в целях предотвращения распространения нового коронавируса, возобновляют в понедельник работу в Молдавии. Такая мера была утверждена комиссией по чрезвычайным ситуациям. При этом посетителям придется придерживаться строгих санитарно-эпидемиологических правил: обязательны ношение масок, замер температуры тела на входе и регулярная дезинфекция помещений. Кафе и залы с развлечениями в торговых центрах по-прежнему не функционируют.

После консультаций с эпидемиологами власти республики начали смягчать меры: ранее уже были открыты магазины и рынки, на свои рабочие места вернулись госслужащие. На данном этапе гражданам разрешены прогулки в парках, но с соблюдением безопасной дистанции, а на прошлой неделе священники получили возможность проводить богослужения внутри церквей при участии прихожан.

Под запретом остается посещение спортивных и детских площадок, а также баров, кафе и ресторанов, не проводятся массовые мероприятия. Что касается школьников, то они вернутся за парты только в сентябре.

Вместе с тем эпидемиологическая ситуация в Молдавии остается напряженной. Как объяснил секретарь министерства здравоохранения Константин Рымиш, постепенная адаптация ограничительных мер связана в первую очередь с необходимостью поддержки экономики.

К настоящему времени власти зарегистрировали 9 700 случаев заражения коронавирусом, из которых 1 047 выявлено в непризнанном Приднестровье. В этом регионе до 15 июня действует режим чрезвычайного положения, хотя на остальной территории Молдавии он был отменен 15 мая. Границы республики по-прежнему закрыты для иностранцев, внутри нее ограничено передвижение людей.