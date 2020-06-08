В Грузии открываются гостиницы

ТБИЛИСИ, 8 июня. /ТАСС/. Гостиницы, междугородные перевозки, а также рестораны всех типов открываются на территории Грузии с понедельника. Они были закрыты с 21 марта, когда правительство объявило о введении режима чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса.

Решение об открытии гостиниц, ресторанов всех типов и междугородных перевозок было принято премьер-министром Грузии Георгием Гахарией 27 мая в рамках заседания межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом и с учетом улучшающейся эпидемиологической ситуации.

По решению правительства республики, в стране заработают лишь те гостиницы и рестораны, которые будут удовлетворять стандартам и требованиям министерства здравоохранения. С понедельника также откроются и пункты обмена валюты. Они не работали с 31 марта. В течение всего этого времени граждане страны могли менять валюту лишь в коммерческих банках.

Некоторые грузинские СМИ считают, что междугородные перевозки в связи с новыми правилами, которые запрещают перевозку большого количества пассажиров, подорожают, однако официального подтверждения пока нет. Что же касается железнодорожного сообщения между городами Грузии, то его открытие планируется с 15 июня.

В Грузии в связи с пандемией с 21 марта по 22 мая действовал режим чрезвычайного положения. С 27 апреля власти стали смягчать введенные ранее ограничения. В республике выявлены 809 случаев заражения коронавирусом. Еще трое граждан страны с диагностированной инфекцией доставлены на родину из-за рубежа, 674 человека выздоровели. На карантине находятся более 2,9 тыс. человек, в стационарах - 237, 13 пациентов умерли.