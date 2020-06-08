Цена нефти Brent превысила $43 впервые с 6 марта

ТАСС, 8 июня. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 1,7% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла $43,02 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 01:58 мск.

В последний раз стоимость нефти данного сорта была больше $43 за баррель 6 марта текущего года.

Нефть сорта WTI торговалась на уровне $40,22 за баррель, что на 1,7% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Министры ОПЕК+ на заседании 6 июня в формате видеоконференции согласились поддержать самый масштабный в истории уровень сокращения добычи нефти еще в течение одного месяца, до конца июля. Несмотря на беспрецедентные ограничения, Россия и Саудовская Аравия настояли на стопроцентном соблюдении договоренностей всеми участниками альянса.

Проштрафившиеся в мае страны обязаны компенсировать недостающее сокращение добычи до октября.