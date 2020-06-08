В Еврейской АО свыше 98 млн рублей направят на поддержку ферм

ТАСС, 8 июня. Фермеры в Еврейской автономной области получат поддержку более чем на 98 млн рублей. Средства направят на повышение продуктивности производства молока, овощей и на вовлечение новых сельхозземель в оборот, сообщил ТАСС в понедельник глава региона Ростислав Гольдштейн.

"В 2019 году на реализацию государственной программы [по развитию сельского хозяйства] из федерального и областного бюджетов было профинансировано 60,5 млн рублей. В 2020 году запланирована сумма в размере 98,3 млн рублей", - сказал Гольдштейн.

Средства, увеличенные в этом году за счет областного и федерального бюджетов, направят сельхозтоваропроизводителям области, большинство из которых являются небольшими фермерскими хозяйствами. Всего в регионе работают более 180 ферм. На фермах выращиваются зерновые культуры, сою, картофель, овощи, выпускается скот и птица на убой, производятся молоко, яйца, мед. Два года назад на долю ферм приходилось 31,8% от общего объема производства. В планах на 2020 год, по словам главы, вернуться на этот уровень. В прошлом году объемы упали из-за сильного паводка и вспышки вируса африканской чумы свиней.

Гольдштейн уточнил, что поддержка, в частности, будет оказана молочным фермам. Уже выплачены субсидии на сумму 2,85 млн рублей. В этом году ставка на 1 литр проданного молока превышает 10 рублей против менее чем 1 рубля в прошлом году. Средства также пойдут на компенсацию части затрат на вовлечение в сельхозоборот давно не использовавшихся угодий, выплаты получат и овощеводы - на один гектар площади, занятой картофелем и овощными культурами, поддержку увеличили в десять раз - до 50 тыс. рублей. Кроме того, за счет регионального бюджета фермам, кроме личных хозяйств, частично возмещаются затраты на содержание скота.

"В развитии сельского хозяйства на территории региона мы делаем ставку на объединение сельскохозяйственных товаропроизводителей в кооперативы. Основная их цель - оказание комплекса услуг по производству, переработке и сбыту продукции растениеводства и животноводства. Как правило, организационно-правовые формы кооперативов не имеют основной задачей извлечение прибыли и имеют право находиться на едином сельскохозяйственном налоге, который заменяет собой все другие. Недавно я инициировал снижение ставки ЕСХН в ЕАО с шести до трех процентов. Это одна из мер, которая даст возможность нашим сельхозтоваропроизводителям пережить последствия новой коронавирусной инфекции", - сказал Гольдштейн.

Президент России Владимир Путин в мае поручил подготовить дополнительные меры поддержки фермеров. В частности, правительство России должно рассмотреть вопрос о льготных тарифах на электричество для малых фермерских хозяйств, а Минпромторг и Минсельхоз подготовить меры по расширению сбыта их продукции.