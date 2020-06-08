Якутские предприниматели получили более 195 млн рублей на выплату зарплат

ЯКУТСК, 8 июня. /ТАСС/. Предприниматели в Якутии получили зарплатные субсидии в размере 12,1 тыс. рублей на сумму более 195 млн рублей, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального министерства предпринимательства, торговли и туризма.

"По состоянию на 1 июня подали заявления свыше 10 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 1 174 организации, 7 860 индивидуальных предпринимателей без сотрудников и 1 346 - с сотрудниками. Выплачено субсидий на сумму 195,3 млн рублей", - сказали в ведомстве.

Как отметила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Якутии Альбина Кычкина, самая распространенная проблема, с которой столкнулись предприниматели - это несоответствие общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). "Если предприниматель работает не по основному ОКВЭД, который не вошел в перечень пострадавших отраслей, а по дополнительному, который как раз вошел в перечень пострадавших отраслей, то он уже не может претендовать на субсидию от государства на выплату зарплат", - сказала Кычкина.

Кроме того, среди проблем отмечены невключение по состоянию на 1 марта в Единый реестр МСП в связи с несдачей отчетности и наличие у предпринимателей трехзначных старых кодов по ОКВЭД как основных. "Также согласно критериям отказано в субсидии предпринимателям, имевших недоимку свыше 3 тыс. рублей и не предоставившим сведения о численности сотрудников в управления Пенсионного фонда", - отметила бизнес-омбудсмен.

Президент России Владимир Путин в апреле поручил организовать выплаты субсидий малым и средним предприятиям, признанным наиболее пострадавшими в результате пандемии коронавируса.