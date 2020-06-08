Производители стеклотары поддерживают законопроект об обязательной маркировке бутылок

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Ассоциация производителей стеклянной тары, объединяющая, по словам ее исполнительного директора Елены Емельяновой, более 70% рынка производителей стеклотары России, поддерживает законопроект об обязательной маркировке бутылок специальным знаком-идентификатором завода-изготовителя. Об этом говорится в официальном письме ассоциации в департамент металлургии и материалов Минпромторга РФ

"Ассоциация производителей стеклянной тары, являющаяся экспертным органом Министерства промышленности и торговли РФ, рассмотрела предлагаемый проект федерального закона. Ассоциация категорически против распространения нелегального алкоголя и поддерживает предложенные проектом федерального закона меры", - говорится в документе за подписью Емельяновой.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, который является автором законопроекта, сообщил ТАСС, что документ будет обязывать завод-изготовитель маркировать стеклянную потребительскую тару, в том числе и для алкогольной продукции, специальным знаком-идентификатором (клеймом). По словам сенатора, эта инициатива призвана легализовать цикл от производства бутылки до потребления алкогольной продукции покупателем. Как объяснил Рябухин, сейчас любой, кто имеет право заказывать большие партии стеклотары, может перепродать бутылки в третьи руки. Отсутствие требований к заводам - изготовителям стеклотары, а также ответственности за нелегальные поставки продукции "узаконивает противоправные действия по производству и розливу подпольного алкоголя".

"Производители стеклянной потребительской тары не имеют стимула для нанесения маркировки, идентифицирующей завод-изготовитель, для всей остальной стеклянной потребительской тары, в том числе стеклянных бутылок, которые заказывают нелегальные производители алкогольной продукции. При этом в действующем законодательстве отсутствуют инструменты контроля и применения ответственности за производство стеклянной тары для нелегальной алкогольной продукции", - говорится в пояснительной записке к законопроекту (есть в распоряжении ТАСС).

Действующее законодательство уже содержит запрет на поставку алкогольной продукции в упаковке, которая не соответствует требованиям государственных стандартов, однако ответственность, уточняет Рябухин, за соблюдение этого запрета несут только производители алкоголя. Также законопроектом предлагается установить запрет на производство и оборот крепкой алкогольной продукции в полимерной потребительской таре, чтобы не допустить переход нелегальных производителей на розлив алкоголя в полимерную упаковку. Эта норма не будет распространяться на продукцию, импортируемую в РФ под таможенной процедурой беспошлинной торговли или производимую в целях экспорта из России, а также на полимерную потребительскую тару объемом не более 50 мл, которая "востребована на внутренних авиалиниях", уточняется в пояснительной записке.

Штраф и конфискация

Также Рябухин разработал законопроект об административной ответственности за производство и оборот алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 28% объема готовой продукции в полимерной потребительской таре. За это нарушение предлагается предусмотреть наказание в виде административного штрафа для должностных лиц в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой, для юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой.

Что касается обязательства маркировать стеклотару знаком-идентификатором, то с целью контроля за производством и продажей стеклянной потребительской тары без соответствующей маркировки законопроектом предлагается наделить полицию полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях по статье 15.12 КоАП РФ, санкция которой также предполагает штраф и конфискацию оборудования.

Как уточнили в аппарате комитета, в ближайшее время законопроект будет направлен в правительство РФ для получения заключения.