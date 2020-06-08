Туркомпании готовятся организовывать круизы по Волге по новым правилам

ТАСС, 8 июня. Начало круизного сезона на Волге откладывается из-за пандемии коронавируса - в регионах ждут снятия ограничений и готовятся к введению новых правил по перевозке туристов. Круизный сезон может начаться в конце июня, туристам придется соблюдать меры безопасности, а организаторам - нести дополнительные издержки, рассказали ТАСС эксперты, туроператоры и представители региональных властей.

Ждем конца июня

В Саратовской области круизный туризм до конца июня находится в стадии ожидания в связи с ограничительными мероприятиями, об этом ТАСС рассказали в региональном комитете по туризму. "Программы круизных туров завязаны на культурно-познавательных экскурсиях, поэтому, как только будут сняты ограничения с туристических объектов, круизные компании готовы отправить суда в рейсы. В частности, саратовские туроператоры ориентируются на прием первых теплоходов в конце июня", - сообщили в комитете.

Пресс-секретарь круизной компании "Мостурфлот" (один из крупнейших организаторов речных круизов по России) Александр Филимонов отметил, что круизы по Волге могут начаться в 20-х числах июня. По его словам, ассоциация "Речной альянс", объединяющая крупнейших операторов - "Мостурфлот", "Созвездие" и "Водоход", - объявила о начале речной навигации из Москвы в третьей декаде июня.

"Навигация в третьей декаде июня начнется по тому графику, который был утвержден раньше. То есть то количество круизов, которое было, не будет изменено. Возможно, будут добавлены какие-то круизы в конце навигации, если мы увидим повышенный спрос. Наши конкуренты уже предложили круизную программу на октябрь", - сообщил ТАСС Филимонов.

В департаменте культуры и туризма Ивановской области начало туристической навигации ожидают в конце июня. На этот же период ориентируются власти Ярославской области.

"Мы очень надеемся, что в июне туристическая отрасль региона начнет постепенно выходить из ограничительных мер. Летний сезон будет, но пока лишь для российских туристов, так как границы с зарубежными странами вряд ли откроются быстро. Сейчас мы готовим интересные предложения для летнего отдыха: Волга с ее пляжными территориями может стать альтернативным направлением в летнем сезоне для отдыха россиян. К тому же отсутствие перелета сделает его экономичнее", - рассказала ТАСС директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова.

В Астраханской области принимают и сажают туристов на пароходы на постоянной основе три туристические компании. Их представители также находятся в подвешенном состоянии. "Мы не продаем сейчас ничего, тем более круизы, где на закрытом пароходе собирается много людей. Есть ощущение, что этот сезон мы начнем не раньше июля, а турист "проснется" только к сентябрю", - рассказали ТАСС в одной из астраханских туристических компаний.

Отдых по новым правилам

Пандемия коронавируса заметно скажется на том, как будут проходить путешествия по Волге. В круизной компании "Мостурфлот" рассказали, что в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и указаниями Минтранса РФ в течение навигации каждый день должна проводиться дезинфекция теплохода, весь экипаж должен носить маски. При этом для пассажиров таких ограничений нет.

"Тепловизорами будут проверять каждого пассажира при посадке в любой точке, даже после экскурсии при заходе на борт. Если у пассажира повышенная температура, он направляется в специальный санитарный бокс. Если его состояние не улучшится, его выписывают на следующей стоянке и отправляют в больницу. Это не касается всех пассажиров, из-за одного пассажира круиз не остановят", - рассказал Филимонов.

Генеральный директор туристической компании "Спутник Гермес" в Самаре Наталья Денисова сообщила ТАСС, что подготовка к навигации с учетом новых требований уже идет. "Закупаем маски, дезинфицирующие средства. Я знаю, что все компании на всех круизных кораблях уделяют особенное внимание эпидемиологической обстановке. Мы хотим работать, тем более, что и президент России говорил о том, что нужно развивать туризм в стране", - сообщила Денисова.

По информации круизных компаний Саратовской области, при посадке на рейсы будет обеспечено бесконтактное измерение температуры тела туристов. На бортах судов будут установлены санитайзеры. При отправке в рейс все теплоходы будут проходить проверки на соблюдение требований безопасности, установленных законом.

Цены вырастут?

По словам Филимонова, учитывая, что в этом году начало навигации ожидается почти на два месяца позже, чем планировалось, убыток компании "Мостурфлот" составит не менее 20-25% за сезон. Кроме того, обслуживание круизов после пандемии потребует дополнительных расходов.

"Расходы вырастут за счет покупки дезинфицирующих материалов, масок, подготовки персонала, тепловизоров. Мы ожидаем, что наши расходы на организацию круизов увеличатся на 10-15%. Мы не планируем увеличивать стоимость круизов. Она останется на уровне прошлого года плюс инфляция, то есть это будет тот уровень, который мы заявляли до пандемии, и он не изменится", - сказал Филимонов.

Точных прогнозов на восстановление круизных потоков эксперты пока дать не могут, но сходятся во мнении - иностранных туристов в этом сезоне ждать не стоит. "В настоящее время происходит предварительное бронирование круизных туров среди наших соотечественников. Ценовой порог для турпакета достаточно высокий: не каждый российский путешественник может себе его позволить. Многое будет зависеть и от того, как круизные компании сформируют ценовую политику на продукт, но скорее всего они войдут в положение туристов и установят приемлемые цены на водные путешествия", - считает Рыбакова.

По данным компании "Мостурфлот", иностранцы занимали 50-60% от общего числа пассажиров. В этом году они пока приостановили бронирование, но действующее законодательство позволяет предложить им замену на круизы в конце этой навигации либо во время следующей.

"По данным бронирования, заполняемость теплоходов на июль - около 70-80%, на август - выше 80%. Это практически на уровне прошлых лет по заполняемости. 5-10% человек отказались от круизов и будут ждать денег, но по сравнению с другими отраслями туризма, у которых 60-70% отказов, мы можем считаться одной из самых благополучных отраслей. Это объясняется только высокой степенью лояльности туристов к нам, потому что больше 75% пассажиров - это те, кто приезжает к нам постоянно, это люди, которые знают этот вид отдыха", - сообщил Филимонов.

Ожидания и потери

Представители туристической отрасти Астраханской области в этом году ожидали значительное увеличение круизных программ на Волге. По словам руководителя информационно-туристского центра региона Яны Абдуразаковой, количество предложений от туристических компаний увеличилось почти в два раза. "Еще до пандемии, когда мы мониторили предложения, были удивлены тем, что почти в два раза больше предложений на круизы по Волге с заходом через Астрахань. Сейчас все будет зависеть от эпидемиологической обстановки и распоряжения руководителей регионов, через которые этот пароход будет идти", - рассказала ТАСС Яна Абдуразакова.

В Татарстане Казанский речной порт уже начал обслуживание рейсов из Казани до Болгар и Тетюшей, 25 мая стартовали ежедневные рейсы до Свияжска с заходом в Набережные Моркваши, Пустые Моркваши, Дачную и Рудник. Болгар и Свияжск - одни из крупнейших туристических точек притяжения республики, но прием круизных кораблей с туристами пока под вопросом. В то же время чисто технически республика готова принимать круизные корабли, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтранса Татарстана.

"Мы все углубительные работы провели, чтобы у нас четырехпалубники могли останавливаться и т. д. Мы готовы принять, и уровень воды в Волге тоже позволяет. У нас технически все готово, могут подходить большие суда", - сказала пресс-секретарь Минтранса региона Наиля Клевлеева.

После снятия всех ограничений туроператоры готовятся как можно эффективнее начать работу, будет идти борьба за каждого клиента, рассказали в пресс-службе правительства Саратовской области. "В этом году туроператоры в основном оставляют прежние программы, сдвигая их по времени реализации. Что касается 2021 года, то уже сейчас, пока работа турфирм переформатирована под текущие условия, менеджеры работают над поиском новых решений для пакетов в 2021 году", - рассказали в пресс-службе.