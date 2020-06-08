Власти Гонконга начнут 8 июля выплаты населению в связи с пандемией

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 8 июня. /ТАСС/. Правительство Гонконга 8 июля начнет осуществлять обещанные выплаты населению по 10 тыс. гонконгских долларов ($1 290) в рамках помощи в условиях пандемии нового коронавируса. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции секретарь (министр) по финансовым вопросам местной администрации Пол Чан.

"Жители смогут начинать подавать заявки уже с 21 июня. Мы ожидаем, что основная доля населения получит деньги до конца августа", - сказал он.

Эта инициатива была озвучена властями Гонконга в конце февраля. Указанную сумму получат все постоянные жители Гонконга в возрасте старше 18 лет с целью стимулирования потребления и облегчения финансового бремени населения. Министр отметил, что самым быстрым способом получить деньги будет онлайн-регистрация для перевода средств на личные банковские счета.

14 мая Законодательный совет Гонконга утвердил проект бюджета на текущий финансовый год, в котором предусмотрены правительственные расходы на общую сумму 627 млрд гонконгских долларов ($80,9 млрд), в том числе пакеты мер по поддержке населения в условиях пандемии.