В ТПП сообщили, что срок уведомления сотрудников о выборе трудовой книжки могут перенести

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Срок уведомления работников в РФ о возможности выбрать ведение трудовой книжки в бумажном или электронном виде планируется перенести с 30 июня на более поздний срок. Об этом сообщил в понедельник ТАСС глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин по итогам рассмотрения палатой проекта постановления правительства РФ "Об особенностях правового регулировании трудовых отношений в 2020 году".

Министерство труда и социальной защиты РФ разработало соответствующий проект постановления правительства, в который в том числе вошли положения об особом порядке увольнения сотрудников, изменении их обязанностей и условиях режима простоя в период пандемии.

"В проекте постановления учтено предложение палаты по переносу с 30 июня 2020 года на более поздний срока уведомления работников о возможности выбрать ведение трудовой книжки в бумажном виде или сведений о трудовой деятельности в электронном виде, а также о переносе даты увольнения по сокращению штата на следующий день после окончания периода приостановления деятельности, если в этот период истек срок уведомления", - сказал Катырин.

В то же время в ТПП считают, что некоторые пункты проекта постановления правительства РФ "требуют дополнительного урегулирования".

Так, по словам Катырина, палата не поддерживает проектируемое сокращение оснований расторжения трудового договора с работником, на которого распространяются ограничительные меры. "Проект постановления не поясняет, как поступать работодателю, например, в случае возникновения обстоятельств, не зависящих от воли сторон - смерть работника, дисквалификация - или невозможности продолжать работу в удаленном режиме после болезни согласно медицинскому заключению", - уточнил он.

Закон о введении электронных трудовых книжек вступил в силу 1 января 2020 года. Согласно закону, работодатели предоставляют в электронном виде в Пенсионный фонд данные о приеме на работу сотрудников, переводе на другую постоянную работу, увольнении, подаче соответствующих заявлений. Работник имеет право выбрать между бумажной и электронной версией этого документа в течение 2020 года. С 2021 года у всех, впервые устроившихся на работу, сведения о трудовой деятельности будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.