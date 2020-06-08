Росприроднадзор предложил ввести временные лицензии для утилизирующих отходы производства

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Росприроднадзор и Минприроды предлагают ввести лицензии со сроком действия для операторов по обращению с промышленными отходами вместо используемых на данный момент бессрочных разрешений. Об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в опубликованном в понедельник интервью РБК.

"И Росприроднадзор, и Министерство природных ресурсов свои предложения представили в правительство, и, надеемся, что нас поддержат. Они касаются перелицензирования утилизаторов, сделав лицензии со сроком действия. Для них это ничего не будет стоить кроме оплаты пошлины в размере 3 тыс. руб.", - сказала она.

Радионова отметила, что в приложении к выданной временной лицензии можно было бы указывать подтверждение мощностей, а также сделать публичный реестр утилизаторов. "Не будет фейковых историй, когда компания подает утилизационных актов на 100 тыс. руб., имея мощности на 10 тыс. руб.", - добавила она.

По словам главы ведомства, при переходе на новый вид лицензии старые документы не будут аннулированы сразу. "Поставим срок, допустим, к 1 июля 2021 года или 1 января 2022 года, когда этот бизнес должен будет иметь новый вид лицензий", - сообщила Радионова.

Руководитель Росприроднадзора заявила, что новые лицензии будут выдаваться на срок минимум пять-шесть лет. По ее словам, данного срока достаточно, "чтобы окупить инвестиционный цикл, и чтобы государство имело инструмент контроля".

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.