Московская ОЭЗ присоединилась к Всемирной организации свободных зон

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис Москва" вошла во Всемирную организацию свободных зон (World Free Zones Organization). Это позволит нарастить экспорт и привлечь новых инвесторов, сообщается на сайте мэра Москвы.

"Сегодня во Всемирную организацию свободных зон входят более 50 тыс. компаний из 126 стран мира. Российская особая экономическая зона вошла в нее впервые и теперь получит право голоса на ежегодной Генеральной ассамблее World FZO и возможность представлять интересы Москвы и страны. Этот статус позволит резидентам ОЭЗ "Технополис "Москва" наряду с другими налоговыми и таможенными послаблениями увеличить объемы экспорта и привлечь инвесторов из других стран для реализации российских проектов", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Владимира Ефимова.

По словам руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики города Александра Прохорова, "Технополис Москва" - второй по счету российский член организации после Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами. "Такое взаимодействие и поддержка предприятий по поиску новых инвесторов из разных стран мира особенно важны именно сегодня - в период восстановления промышленности, пострадавшей от пандемии и режима временных ограничений", - приводятся в сообщении слова Прохорова.

Особая экономическая зона "Технополис Москва" включает в себя пять площадок - в Печатниках, Алабушево, "Микрон", "Ангстрем", МИЭТ - общей площадью 206,8 га. На территории локализованы более 140 высокотехнологичных компаний, из которых резидентами являются 69.

Всемирная организация свободных зон основана в Женеве в 2014 году, головной офис находится в Дубае. Это единственная в мире организация, которая объединяет свободные зоны, индустриальные парки, а также особые зоны всего мира. Она нацелена на помощь инвесторам в выборе инвестиционных площадок по всему миру, а также на поддержку и развитие данного инструмента через обмен опытом и знаниями между участниками.