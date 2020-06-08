СМИ: американские компании в Гонконге пострадают в случае введения санкций США

ПЕКИН, 8 июня. /ТАСС/. Американские компании в Гонконге серьезно пострадают в случае введения администрацией США санкций в отношении этого специального административного района КНР. Об этом говорится в опубликованной в понедельник в пекинской газете China Daily редакционной статье.

Как в ней отмечается, если США все же "отзовут статус Гонконга как отдельной таможенной зоны, американские компании и многие их сотрудники заплатят высокую цену". Как отмечает издание, в Гонконге живут и работают около 85 тыс. американцев, там действуют свыше 13 тыс. американских компаний. Согласно статистике, экспорт США товаров и услуг из Гонконга, наряду с их прямыми инвестициями, создают в Соединенных Штатах примерно 210 тыс. рабочих мест. Вашингтон имеет в Гонконге "огромные экономические интересы", поскольку эта территория обеспечивает большие прибыли для американского бизнеса, а поступления от торговли с Гонконгом приносят США $30 млрд ежегодно, указывает газета.

28 мая Всекитайское собрание народных представителей (высший законодательный орган КНР) приняло резолюцию о подготовке законопроекта о национальной безопасности на территории Гонконга. Местные власти поддержали инициативу и отметили, что она не затронет законные права и свободы населения Гонконга. Однако некоторые западные страны и сторонники гонконгской оппозиции выразили озабоченность в связи с решением и расценили его как нарушение принципа "одна страна - две системы", согласно которому данной территории гарантирована высокая автономия прежде всего в экономических вопросах.

Белый дом воспринял инициативу Китая как нарушение автономного статуса Гонконга и пообещал ответить санкциями. 29 мая президент США Дональд Трамп сообщил, что в связи с подобными действиями Пекина американская сторона начала процесс отмены всех льгот, которыми пользовался этот специальный административный район в торгово-экономических отношениях с США.