Власти КНР: развитие Хайнаня не приведет к утрате Гонконгом позиций финансового центра

ХАЙКОУ /Китай/, 8 июня. /ТАСС/. Динамичное развитие хайнаньской зоны свободной торговли не отразится негативно на экономическом росте Гонконга и не приведет к утрате им позиций международного финансового центра, поскольку фактор взаимодополняемости двух регионов "оказывается сильнее, чем соперничество". Об этом заявил в понедельник заместитель главы Госкомитета по делам развития и реформ КНР Линь Няньсю.

"Хайнань во многом отличается от Гонконга, он имеет другую структуру ключевых отраслей. Должен заметить, что фактор взаимодополняемости в данном случае оказывается более существенным, нежели конкуренция, поэтому [быстрое развитие острова] не обернется ударом по гонконгской экономике", - подчеркнул он, отвечая в ходе пресс-конференции на вопрос японского журналиста о том, сможет ли провинция в будущем заменить специальный административный район в качестве международного финансового центра.

Как уточнил Линь Няньсю, Пекин стремится сформировать на юге Китая единую процветающую зону развития с участием Макао и провинции Гуандун, что "обеспечит долгосрочное устойчивое развитие Гонконга" и "гарантирует сохранение принципа "одна страна - две системы". Он отметил, что свободный порт Хайнаня будет учитывать опыт развития ведущих аналогов в мире.

"Мы должны еще более эффективно использовать богатство природной ресурсной базы Хайнаня, его уникальное географическое положение, а также преимущества, обусловленные тем, что он выступает в качестве одного из сегментов огромного китайского рынка", - подытожил чиновник.

Гонконг - один из главных инвесторов Хайнаня: в 2018 году сумма контрактов, заключенных с этим специальным административным районом для инвестиций в экономику острова, превысила $2,35 млрд (45% от суммарного объема сделок по привлечению капиталовложений из других стран и регионов мира). Примерно 13% хайнаньского экспорта приходится именно на этот регион КНР, имеющий высокую степень автономии. В минувшем году южнокитайскую курортную провинцию посетили свыше 129 тыс. гонконгских туристов. Согласно планам центрального руководства в Пекине, в ближайшие десятилетия Хайнань, как и Гонконг, должен стать крупным финансовым центром.