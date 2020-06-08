РБК: Минэнерго и ФАС выступили против снижения тарифов "Транснефти" и РЖД

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Минэнерго РФ и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не поддержали предложение снизить тарифы "Транснефти" и "Российских железных дорог" (РЖД) на транспортировку нефти из-за сделки ОПЕК+, выступив за сохранение инвестпрограмм монополий. Об этом сообщает РБК со ссылкой на федеральных чиновников.

"Отрицательное заключение по установке спецтарифов монополий на транспортировку нефти подготовлено, но пока не направлено в правительство", - сообщил РБК источник в Минэнерго. Направлен ли официальный отзыв ФАС, собеседники агентства не уточняют.

Согласно поручению президента РФ, правительство в срок до 15 июня должно проработать вопрос установления специальных тарифов на услуги "Транснефти" и РЖД по транспортировке нефти и нефтепродуктов на срок действия соглашения ОПЕК+. Ранее во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным привести тарифы на прокачку нефти в соответствие с текущими ценами на сырье попросил глава "Роснефти" Игорь Сечин.

Источник, знакомый с позицией Минэнерго, утверждает, что "Транснефть" и РЖД уже пострадали от снижения грузопотока нефти и нефтепродуктов из-за сделки ОПЕК+ и снижения спроса на перевозки из-за пандемии.

Инвестиционная программа "Транснефти" на 2020 год составляет 257 млрд рублей. Как ранее отметил глава "Транснефти" Николай Токарев, компания на фоне реализации сделки ОПЕК+ и кризиса, вызванного пандемией, прорабатывает разные стресс-сценарии бюджета. Компания уже направила в правительство предложения по сохранению объема инвестпрограммы на 2020 год.

Инвестпрограмма РЖД на текущий год составляет около 600 млрд рублей. Для ее реализации правительство уже разрешило компании разместить бессрочные облигации на сумму до 370 млрд рублей, еще 60 млрд рублей будет выделено из ФНБ.