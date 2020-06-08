"Газпром" изменит правила закупки для отмены штрафов за нарушения договора из-за COVID-19

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Совет директоров "Газпрома" поручил председателю правления компании Алексею Миллеру обеспечить внесение в правовые акты изменений, регламентирующих правила закупки, - с целью отмены в 2020 году штрафных санкций в связи с нарушением обязательств из-за распространения коронавируса. Об этом говорится в материалах газового холдинга.

Изменения также будут предполагать "возможность в 2020 году изменения срока исполнения договора, и (или) цены договора, и (или) цены единицы товара, работы, услуги, если при его исполнении в связи с распространением новой коронавирусной инфекции возникли не зависящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения", - отмечается в сообщении.

Ранее правительство РФ направило госкомпаниям, осуществляющим закупки товаров и услуг в соответствии с федеральным законом 223-ФЗ ("О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" - прим. ТАСС), директивы не применять штрафы к подрядчикам за нарушения, возникшие в связи с распространением коронавирусной инфекции.