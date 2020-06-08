Мишустин поручил до 19 июня доработать нацплан восстановления экономики

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 19 июня доработать нацплан восстановления экономики, говорится в поручении премьера, с которым ознакомился ТАСС. Подлинность документа подтвердили в Минэкономразвития и источники в правительстве.

"Минэкономразвития России - организуйте доработку с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций проекта общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения, с учетом проводимых президентом РФ отраслевых совещаний, и доложите в правительство РФ. Срок - 19 июня 2020 года", - говорится в документе.

В Минэкономразвития сообщили, что "доработка уже началась".

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 2 июня представил президенту Владимиру Путину общенациональный план восстановления экономики. Путин предложил взять этот документ за основу и доработать в ближайшие недели, чтобы с начала июля приступить к его активной реализации.