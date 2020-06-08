Мишустин поручил подготовить варианты возобновления полетов за рубеж

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Росавиация и Роспотребнадзор должны к 8 июня проанализировать возможные варианты возобновления международного авиасообщения, приостановленного из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в поручении премьер-министра РФ Михаила Мишустина (копия документа есть у ТАСС, его подлинность подтвердили источники в правительстве).

"Проанализируйте возможные варианты восстановления авиасообщения с иностранными государствами. Подготовьте и представьте в правительство Российской Федерации несколько сценариев развития отрасли, а также меры поддержки авиакомпаний исходя из каждого сценария", - говорится в документе.

Основные исполнители поручения - Росавиация и Роспотребнадзор, соисполнители - первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер Татьяна Голикова.

В воскресенье источник ТАСС в одной из авиакомпаний сообщал, что Росавиация в ближайшее время планирует направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж с 15 июля. В субботу в агентстве прошло совещание, инициированное в связи с поручением Мишустина, на котором обсуждалась такая возможность. Предполагается, что список стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение, Росавиация с Роспотребнадзором определят совместно, отмечал источник. При этом он добавлял, что для бизнес-авиации планируется открыть полеты "почти во все страны".

В конце марта Россия на фоне пандемии полностью закрыла авиасообщение с другими странами, за исключением вывозных, грузовых и почтовых рейсов. Первый шаг был сделан, когда Россия с 1 февраля ограничила полеты в Китай, за ним последовали Южная Корея, Иран и еще несколько стран. Уже в марте, с появлением нового очага инфекции в Европе, были введены ограничения на рейсы в Испанию, Италию, Германию и Францию, а всего через несколько дней их распространили практически на всю Европу. 23 марта запрет на полеты охватил 95 стран, а с 27 марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение. Давление на перевозки оказал также и режим самоизоляции, который был введен в большинстве регионов России, в итоге пассажиропоток российских авиакомпаний в апреле сократился на 91,8%, до чуть более 770 тысяч пассажиров.