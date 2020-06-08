Госдума может заслушать отчет правительства 22 июля

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Совет Госдумы на заседании в понедельник рассмотрит вопрос о назначении на 22 июля ежегодного отчета правительства о результатах его деятельности за 2019 год. Это следует из повестки заседания совета, опубликованной в думской электронной базе.

Согласно документу, комитет Думы по контролю и регламенту "предлагает заслушать на заседании Государственной думы 22 июля 2020 года ежегодный отчет правительства Российской Федерации о результатах его деятельности за 2019 год".

Думским фракциям будет предложено до 29 июня подготовить вопросы и направить их в комитет, который составит их перечень и представит Совету Госдумы 30 июня для последующего направления в кабмин. Руководителям фракций будет предложено провести до отчета встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Кроме того, согласно повестке, комитет также предлагает назначить на 7 июля ежегодный отчет Счетной палаты о работе в 2019 году.

Изначально отчет председателя правительства перед Госдумой был запланирован на 15 июля, однако его пришлось перенести. Еще до первоначальной даты все фракции смогли задать премьер-министру интересующие их вопросы в режиме видеоконференции.