Акции "Аэрофлота" растут на 4% на новостях о возможном возобновлении международных рейсов

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Обыкновенные акции "Аэрофлота" в ходе торгов на Московской бирже выросли на 4,12% - до 93,5 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:50 мск.

При этом в максимуме стоимость акций достигала 94,34 рубля, что на 5,06% выше уровня закрытия предыдущих торгов. По данным на 11:20 мск, акции торгуются на уровне 93,04 рубля (+3,6%).

Акции авиакомпании Utair также показали рост: по данным на 10:45 мск, цена акций достигла 8,77 рубля за бумагу (+30,9%). К 11:21 мск акции растут на 28,36%, до 8,6 рубля за бумагу.

Акции авиаперевозчиков дорожают на фоне сообщений о том, премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Росавиации и Роспотребнадзору к 8 июня проанализировать возможные варианты возобновления международного авиасообщения, приостановленного из-за пандемии коронавируса.

Накануне источник ТАСС в одной из авиакомпаний сообщал, что Росавиация в ближайшее время планирует направить в Роспотребнадзор предложения о возобновлении полетов из России за рубеж с 15 июля. В субботу, 6 июня, в агентстве прошло совещание, инициированное в связи с поручением премьер-министра, на котором обсуждалась такая возможность. Предполагается, что список стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение, Росавиация с Роспотребнадзором определят совместно, отмечал источник. При этом он добавлял, что для бизнес-авиации планируется открыть полеты "почти во все страны".