Минстрой предлагает упростить строительство одно- и двухполосных нескоростных дорог

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Министерство строительства и ЖКХ предлагает отказаться от необходимости получать разрешение на строительство автомобильных дорог 4 и 5 категории, т. е. одно- и двухполосных нескоростных дорог. Соответствующий проект постановления размещен на портале федеральных нормативный правовых актов.

В сводном отчете к проекту постановления отмечается, что сегодня для строительства, реконструкции автомобильных дорог необходимо получить разрешение на строительство, в том числе автодорог 4 и 5 категории. Отказ от разрешения позволит упросить и сократить сроки этой процедуры, считают авторы документа.

Согласно классификации и категории автомобильных дорог, к 4 и 5 категории относятся нескоростные двухполосные автодороги с шириной полосы движения 3,0 - 3,25 м и однополосные автодороги шириной 3,5 - 4,5 м соответственно.

Проект постановления был разработан в рамках совершенствования нормативной правовой базы для ускорения процедур строительства общенационального плана восстановления экономики, который был представлен президенту Владимиру Путину 2 июня 2020 года. Документ также предполагает цифровизацию строительной отрасли и создание единого цифрового пространства в строительстве, применение цифровой модели объекта в течение его жизненного цикла.

Также ранее вице-премьер Марат Хуснуллин отмечал, что перед правительством стоит задача снять максимальное количество барьеров для ускорения строительства в России. От отметил, что снятие административных барьеров поможет эффективнее направлять средства на стройку и быстрее возвращать их в виде налогов.