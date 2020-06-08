Мишустин заявил, что ситуация на рынке труда стабилизируется

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Ситуация на рынке труда стабилизируется, поддержка безработных будет продолжена. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

"Ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется, отчасти это связано с поэтапным выходом регионов из режимов карантина. Свою роль сыграл и пакет мер по поддержке занятости и экономики, разработанный правительством. Мы продолжим оказывать поддержку гражданам, которые оказались без работы из-за коронавируса", - сказал премьер.

Резервный фонд кабмина для борьбы с коронавирусом

По его словам, Минфин мобилизовал 600 млрд рублей в резервный фонд правительства для мер реагирования на ситуацию с коронавирусом. "Правительство сегодня ведет работу по приоритезации расходов федерального бюджета. Минфину совместно с другими министерствами и ведомствами удалось мобилизовать значительные ресурсы в резервный фонд правительства - около 600 млрд рублей. Они будут направлены на финансирование мероприятий по поддержке граждан и пострадавших [от пандемии коронавируса] отраслей экономики", - сказал Мишустин.

Глава кабмина указал, что работа над общенациональным планом восстановления экономики после пандемии "дает возможность уточнить первоочередные задачи, в том числе в национальных проектах и государственных программах и правильно перераспределить соответствующие ресурсы". По его словам, "финансирование социальной сферы и мер поддержки экономики сейчас крайне важны, и недопустимо, когда выделенные государством средства, вместо того, чтобы приносить пользу, остаются незадействованными".

"Они должны своевременно направляться на запланированные цели, либо быть переориентированы на срочные мероприятия, такие как устранение последствий распространения коронавирусной инфекции, например. Министерства и ведомства должны продолжить самую активную работу с Минфином по этому вопросу", - резюмировал премьер.

План восстановления экономики

Мишустин считает, что в плане восстановления экономики должны быть учтены позиции бизнеса и парламента. Для этого председатель правительства поручил провести встречи с предпринимателями.

"Прошу [первого вице-премьера] Андрея Белоусова и [министра экономического развития] Максима Решетникова при доработке плана провести серию встреч с представителями предпринимательского и экспертного сообщества, а также учесть позиции Совета Федерации и Государственной думы", - сказал глава кабинета министров.

Мишустин напомнил, что на прошлой неделе правительство представило президенту РФ Владимиру Путину общенациональный план действий, обеспечивающий восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные инфраструктурные изменения. "Сейчас он дорабатывается с учетом решений, принимаемых на отраслевых совещаниях у президента", - уточнил премьер-министр.

"Ключевой целью плана является рост благосостояния наших граждан, и все меры плана - не только в социальной сфере, но и в сфере поддержки конкретных отраслей - должны ориентироваться на этот результат", - подчеркнул председатель правительства. Он уверен: "Только это позволит нам выйти на стабильную траекторию роста ВВП". "Наша первоочередная задача - восстановить занятость, поддержать людей в этот непростой период, и для устойчивого роста доходов необходимо начать новый полноценный инвестиционный цикл", - отметил глава кабинета министров. Он пояснил, что "поэтому так много мер в плане посвящено поддержке инвестиций в проекты как крупного бизнеса, так и средних и малых предприятий". "Тогда мы сможем сформировать дополнительный спрос на специалистов, обеспечить людям необходимый уровень зарплат, снизить число бедных и увеличить численность занятых в малом и среднем бизнесе",- сказал премьер-министр.

Он также поручил Белоусову во время предстоящих совещаний "проработать четкий алгоритм достижения целей устойчивого роста доходов граждан". "Каждая мера плана должна ориентировать на этот результат", - указал Мишустин.

Развитие внутреннего туризма

Мишустин потребовал заняться системным развитием внутреннего туризма в стране, в том числе решением проблем с инфраструктурой и сервисом. Глава кабмина напомнил о переподчинении Ростуризма напрямую правительству. По словам премьера, туристическая отрасль имеет стратегическое значение.

"Мы должны заняться системным развитием туристической отрасли", - сказал Мишустин, отметив, что проблемы спроса на внутренний туризм нет, "проблема - в нехватке качественной туристической инфраструктуры и сервиса по конкурентным ценам". "Мы будем преодолевать это барьер, активно поддерживая инвесторов отрасли", - подчеркнул Мишустин, добавив, что соответствующие меры включены в общенациональный план развития экономики.

По его словам, Ростуризм и главы регионов России должны оперативно проработать оставшиеся на сегодняшний день вопросы, касающиеся организации курортного сезона. "Поручаю Ростуризму совместно с главами субъектов РФ оперативно проработать все оставшиеся вопросы по проведению курортного сезона и оказать содействие в организации приема гостей", - сказал Мишустин.

"Мы готовы к постепенному открытию курортного сезона", - отметил глава кабмина, напомнив, что с 1 июня во многих регионах уже возобновили работу санатории с медицинской лицензией.

Разработан также план выхода отрасли из режима карантинных ограничений, утверждены рекомендации по профилактике коронавируса в этой сфере и санитарные правила перевозок на различных видах транспорта, сказал Мишустин. "Выполнение этих требований будет тщательно контролироваться", - подчеркнул премьер.