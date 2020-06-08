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Запуск туристической отрасли для межрегиональных поездок планируется с 1 июля

Запуск туристической отрасли для межрегиональных поездок планируется с 1 июля, заявил вице-премьер Чернышенко. Внутренний туризм в РФ имеет десятикратный потенциал роста, сказал он. Вице-премьер также заявил о необходимости разработать дополнительные льготные туристические тарифы для детей в РФ. Главы регионов РФ до 15 июня подготовят планы открытия туристической отрасли.

Туроператоры и авиакомпании за лето планируют открыть 10 новых направлений, включая Алтай, Байкал, Хакасию и Калининградскую область. Предпринимателей по созданию эко-проектов и кемпингов поддержат грантами.

 

S7 планирует в июне восстановить полеты по всем внутренним рейсам
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