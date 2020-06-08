Бренд "Дальневосточный гектар" намерены разработать до конца года

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК) планирует до конца года разработать бренд "Дальневосточный гектар", который поможет владельцам таких участков позиционировать продукцию и налаживать сбыт. Об этом в ходе круглого стола, который прошел в формате онлайн, сообщил глава агентства Сергей Ховрат.

"В этом году, понимая, что мы уже подошли к процессу сбыта своей продукции, мы собираемся разработать бренд "Дальневосточный гектар". Мы владельцы одноименного названия. Нам бы хотелось помочь людям, чтобы они правильно могли позиционировать свою продукцию, соответственно, она пользовалась спросом и выходила на рынки не только Дальнего Востока, но и за рубеж", - сказал он.

По словам главы АРЧК, работу по разработке бренда планируется завершить в конце 2020 года. "Тут самое главное - получить обратную связь от "гектарщиков" при составлении технического задания, разработке бренда, чтобы понять, по каким специализациям нам нужно пойти", - добавил Ховрат.

Программа "Дальневосточный гектар" предоставляет гражданам России право на бесплатное получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке. С 1 июня 2016 года программа стала доступной для жителей Дальнего Востока, а с 1 февраля 2017 года - остальной территории России.