ЦБ в рамках мер снижения волатильности на рынке продал валюту на 11,5 млрд руб.

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Банк России в рамках упреждающих мер снижения волатильности продал на внутреннем рынке валюту с расчетами 5 июня на сумму 11,5 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Объем валюты, проданной ЦБ РФ с расчетами 4 июня, составлял 11,3 млрд руб.

С 10 марта 2020 г. Банк России проводит упреждающую продажу валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.

За этот период объем продажи валюты на внутреннем рынке достиг 773,3 млрд руб.

Как сообщал регулятор ранее, такие операции планируется осуществлять до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.