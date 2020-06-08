S7 планирует в июне восстановить полеты по всем внутренним рейсам

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Авиакомпания S7 планирует в июне восстановить полеты по всем внутренним маршрутам, которые выполнялись в зимнем расписании 2020 года и прошлым летом. Об этом говорится в сообщении компании.

"В июне S7 Airlines рассчитывает восстановить полеты по всем маршрутам внутри страны, которые выполнялись зимой 2020 года и летом 2019 года. Большая часть новых направлений открывается в рамках развития маршрутной сети сибирских хабов - Новосибирска и Иркутска", - уточняется в сообщении.

При этом, как отмечают в компании, в июне пассажиропоток увеличится на 50% к маю, а количество рейсов - на 40%. Как сообщалось ранее, по итогам апреля пассажиропоток S7 в годовом выражении сократился на 78,9%, до 214 тыс. пассажиров. Итоги за май еще не подводились. При этом ранее в компании сообщали ТАСС, что ожидают увеличения пассажиропотока в апреле к маю на 30%.

"Смягчение карантинных мер и традиционная для авиаперевозок сезонность, безусловно, отражаются на спросе. По нашим оценкам, восстановление рынка продолжается: в июне мы ожидаем рост пассажиропотока на 50% относительно мая, а количества рейсов - на 40%. Рассчитываем, что позитивная динамика сохранится и в другие летние месяцы", - сообщил заместитель генерального директора по стратегии S7 Group Григорий Давыдов.