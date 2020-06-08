Новый владелец Эльгинского угольного месторождения вложит в его развитие 130 млрд рублей

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Компания "А-Проперти" Альберта Авдоляна, в апреле купившая у "Мечела" 51% в компаниях Эльгинского угольного комплекса, планирует инвестировать в развитие проекта 130 млрд рублей до 2023 года, сообщил ТАСС представитель компании.

В результате к 2023 году планируется увеличить объем добычи угля с 5 до 45 млн тонн в год, расширить провозную способность железнодорожного пути "Эльга-Улак" до 30 млн тонн ежегодно и построить перевалочные мощности в акватории порта Ванино, уточнили в компании.

Этапы развития

На месторождении планируется построить горно-обогатительный комбинат, общая мощность переработки которого на первом этапе составит 32 млн тонн угля в год, что позволит на выходе получить более 22 млн тонн готовой продукции. Впоследствии мощность доведут до 45 млн тонн на входе и более 30 млн тонн готового концентрата. "Завершение строительства первого этапа ГОК планируется в III квартале 2021 года", - следует из программы развития комплекса.

При этом уже к осени 2020 года добыча на Эльге будет увеличена с 5 до 7 млн тонн за счет использования современной техники, указывают в компании.

Кроме того, с мая 2020 года началась реконструкция железнодорожного пути "Эльга-Улак", соединяющего месторождение с Байкало-Амурской магистралью (БАМ).

"Первый этап, который будет завершен до конца 2020 года, увеличит провозную способность до 12 млн тонн угля в год. Второй этап с провозной способностью до 24 млн тонн планируется закрыть одновременно с завершением строительства ГОК в III квартале 2021 года. Третий этап завершится к 2023 году и позволит перевозить до 30 млн тонн ежегодно", - отмечают в "А-Проперти".

По словам представителя компании, реализация первого этапа программы позволит создать около 1 тыс. новых рабочих мест на горно-обогатительном комбинате и еще порядка 6 тыс. - для выполнения горных работ. По мере развития проекта количество новых рабочих мест возрастет до 20 тыс.

"Развитие Эльгинского угольного проекта позволит создать крупного игрока на мировом рынке. Здесь добывается твердый коксующийся уголь премиального качества с очень низким содержанием серы и фосфора, - считает генеральный директор "УК "Эльгауголь" Александр Исаев, слова которого привел представитель "А-Проперти". - Все это вкупе с низкими затратами на добычу и переработку, благоприятным географическим положением, экспортным потенциалом, ставит Эльгинский угольный комплекс в выгодное конкурентное положение".

О проекте

Эльгинское месторождение угля, расположенное в Якутии, - одно из крупнейших в мире. Запасы месторождения по классификации JORC достигают 2,2 млрд тонн коксующегося угля.

В апреле 2020 года "А-Проперти" закрыла сделку по покупке 51% в компаниях "Эльгауголь", "Эльга-дорога" и "Мечел Транс Восток" у "Мечела" за 89 млрд рублей. До конца года компания планирует реализовать опцион на выкуп оставшихся 49% у Газпромбанка.

"А-Проперти" - инвестиционная компания, конечным бенефициаром которой является российский бизнесмен и инвестор Альберт Авдолян. На балансе "А-Проперти" находятся такие компании, как "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК), группа компаний "Алмаз Групп", "Эльгауголь", "УК "Эльгауголь", "Эльга-Дорога" и "Эльга-Транс".