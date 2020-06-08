Во всех районах Северной Осетии начались консультации по поддержке бизнеса

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 июня. /ТАСС/. Сотрудники Фонда поддержки предпринимательства начали работу во всех районах Северной Осетии, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития республики.

"На базе центра "Мой бизнес" проходили обучение представителей районов Северной Осетии - новые сотрудники Фонда поддержки предпринимательства. С сегодняшнего дня она начали консультации в муниципалитетах республики, сопровождая проекты на всех этапах реализации. Теперь бизнесмены смогут получать разъяснения и помощь, не выезжая во Владикавказ", - сказал собеседник агентства.

Приемы граждан проходят в администрациях местного самоуправления. Они будут проводиться на постоянной основе и после завершения режима самоизоляции по поручению главы республики Вячеслава Битарова.

Все привлеченные специалисты имеют опыт в данной сфере. Качество их услуг будет соответствовать высоким стандартам, пояснили в пресс-службе.