Более 17,5 тыс. компаний начали продажу обуви с маркировкой в России

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Более 17,5 тыс. участников оборота обуви начали продавать обувь с маркировкой до старта обязательного оборота с 1 июля текущего года в РФ. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе оператора маркировки - Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"Около 17,5 тыс. участников оборота обуви стали продавать маркированную обувь, не дожидаясь введения обязательного оборота с 1 июля 2020 года, это около трети зарегистрированных в системе компаний", - сказали в компании, отметив, что к настоящему времени по чекам продано почти 20 млн пар обуви с маркировкой.

В компании добавили, что потребители уже могут проверить покупку с помощью мобильного приложения "Честный знак". "Для этого нужно просто просканировать код Data Matrix, приложение выдаст не только данные о производителе, но и спецификацию самой пары", - пояснила директор департамента общего бизнес-анализа ЦРПТ Вера Волкова.

Согласно постановлению правительства, с 1 июля 2020 года производство, импорт, оптовая и розничная продажа обуви без маркировки в России станет невозможной. С этой датой также обязательна передача сведений о движении товара в систему "Честный знак".