Онежский судостроительный завод намерен досрочно завершить строительство семи краболовов

ПЕТРОЗАВОДСК, 8 июня. /ТАСС/. Специалисты Онежского судостроительно-судоремонтного завода (ОССЗ) в Петрозаводске планируют раньше срока завершить заказ группы компаний "Русский краб" на строительство семи судов, предназначенных для ловли живого краба. Это стало возможным благодаря более раннему началу работ, сообщил в ходе процедуры закладки киля первого судна директор ОССЗ Владимир Майзус.

"Мы начали раньше выполнять работы по строительству судов, чем это предусмотрено графиками заказчиков. <…> Я надеюсь, что при том режиме нашей совместной работы, которая идет уже сейчас, мы закончим эту серию не в 2024 году, а в 2023-м. Сможем это выполнить благодаря вашей самоотверженной работе", - сказал Майзус, обращаясь к сотрудникам предприятия.

Заказ на строительство семи краболовов стал самым крупным проектом в истории петрозаводского предприятия, отметил вице-премьер Карелии по экономическим вопросам Дмитрий Родионов. Согласно заключенному в конце января договору, суда должны быть построены до 2024 года: семь судов с большой кормовой палубой для работы в Охотском и Беринговом морях оборудуют специальными ловушками для хранения и добычи в девяти RSW-танках. Первоначально реализовывать проект должны были на Дальнем Востоке, однако благодаря лидирующим позициям завода на рынке судостроения, а также при поддержке Госкомиссии по подготовке к празднованию столетия Карелии заказ поступил на судостроительное предприятие в Петрозаводске.

"Сегодня флот компаний ["Русский краб"] составляет 19 судов. Каждое новое построенное судно по техническим характеристикам будет как минимум в два раза эффективнее производительности текущих. Цель этой кампании - это обновить флот, <…> оборудование, мощности предприятия, создав современные, технически эффективные и комфортные для флотсостава суда. <…> Наверное, такой большой, длинный проект <…> - это лучший наш подарок, который мы могли сделать корабелам республики", - сказал генеральный директор группы компаний-заказчика "Русский краб" Дмитрий Трубников.

Модернизация предприятия

Обеспечение заказами ОССЗ происходит в процессе глубокой модернизации предприятия, которая проходит при поддержке Госкомиссии по подготовке к столетию Карелии. В ходе модернизации завода планируется построить первую в России "цифровую верфь", что позволит объединить технические линии, установки станков и работу персонала при помощи цифровых технологий, используя искусственный интеллект, интернет вещей и технологии распределенного реестра.

Закладка киля первого краболовного судна прошла в понедельник, 8 июня - в день столетия Карелии, подготовкой к празднованию которого занималась Государственная комиссия под руководством секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева. Государственная структура была создана указом президента РФ Владимира Путина в 2013 году. Ее работа была нацелена на формирование условий для опережающего социально-экономического развития Карелии, повышение уровня и качества жизни населения региона, в том числе путем создания благоприятного инвестиционного климата и развития государственно-частного партнерства.