Число банковских карт в России достигло исторического максимума

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Количество банковских карт в РФ на 1 апреля 2020 года достигло почти 284 млн, что является максимальным значением за всю историю, следует из материалов Банка России.

Число активных банковских карт в I квартале 2020 года составило 194,7 млн, увеличившись на 16,7 млн карт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общий объем операций с использованием пластиковых карт в I квартале составил 23 трлн рублей.

При этом, по данным ЦБ, объем снятия наличных с банковских карт второй месяц подряд уступает безналичным операциям по оплате товаров и услуг. Так, в I квартале текущего россияне сняли с пластиковых карт более 6,4 трлн рублей, тогда как сумма безналичных трат превысила 7 трлн рублей.