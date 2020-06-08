Песков: точной даты возобновления полетов между РФ и другими странами пока нет

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Точных дат возобновления авиасообщения между РФ и другими странами пока нет, но тема находится на повестке дня. Об этом журналистам в понедельник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что "в данном случае главным ведомством является правительство". Песков напомнил о поручении премьер-министра Михаила Мишустина о разработке предложений по возможной дате возобновления полетов. Представитель Кремля повторил, что "главной движущей силой здесь является оперативный штаб в правительстве, который возглавляет председатель правительства".

7 июня ТАСС со ссылкой на источник в одной из авиакомпаний сообщил, что Росавиация в ближайшее время планирует направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению с 15 июля полетов из ряда городов России в 15 стран. Предполагается, что список государств, с которыми может быть возобновлено авиасообщение, Росавиация с Роспотребнадзором определят совместно. При этом, по данным источника, для бизнес-авиации планируется открыть полеты "почти во все страны".

В конце марта Россия на фоне пандемии полностью закрыла авиасообщение с другими странами, за исключением вывозных, грузовых и почтовых рейсов. Первый шаг был сделан, когда Россия с 1 февраля ограничила полеты в Китай, за ним последовали Южная Корея, Иран и еще несколько стран. Уже в марте, с появлением нового очага инфекции в Европе, были введены ограничения на рейсы в Испанию, Италию, Германию и Францию, а всего через несколько дней их распространили практически на всю Европу.

23 марта запрет на полеты охватил 95 стран, а с 27 марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение. Давление на перевозки оказал также и режим самоизоляции, который был введен в большинстве регионов России, в итоге пассажиропоток российских авиакомпаний в апреле сократился на 91,8% - до чуть более 770 тыс. пассажиров.